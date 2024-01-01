Родственникам погибших при обстреле Белгорода выплатят по 3 млн руб.

Гладков: родственникам погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 млн руб.

Власти выплатят по 3 млн руб. родственникам погибших в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Пострадавшие, здоровью которых нанесен средний или тяжкий вред, после заключения врачей получат по 500 тыс. руб. Выплаты начнутся после окончания новогодних и рождественских выходных.

По последним данным властей, в результате атаки на Белгород днем 30 декабря погибли 25 человек, ранены 109, из них 25 пострадавших перевезли в больницы федерального центра.

По данным российского Минобороны, украинские военные применили при обстреле две ракеты «Ольха» с кассетным снаряжением, а также снаряды чешской РСЗО Vampire. Следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 30, ст. 105 и ст. 167 УК (покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Россия созвала заседание Совбеза ООН, на нем постпред Василий Небензя заявил, что ответственность за произошедшее несут не только Киев, но и Брюссель, Вашингтон и Лондон. Президент Владимир Путин назвал обстрел города терактом.