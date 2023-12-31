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Общество ,  
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В Москве начали повышать температуру в системе отопления перед морозами

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Городские службы Москвы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления из-за предстоящего похолодания. Об этом сообщил заместитель столичного мэра Петр Бирюков.

«С 6 января в столичном регионе ожидаются аномальные морозы, в связи с этим городские службы заранее начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения», — заявил Бирюков.

По его словам, на данный момент температура в магистральных сетях составляет 107–110 градусов. Планируется, что к вечеру 5 января она достигнет максимальных значений — 130 градусов. Бирюков подчеркнул, что корректировку температуры в автоматическом режиме контролируют диспетчерские службы. «Это не одномоментное действие, а сложная поэтапная процедура», — добавил он.

Гидрометцентр России предупредил жителей Московского региона, что ночь на 1 января будет одной из самых холодных для этой даты в XXI веке. Температура может опуститься до минус 15 градусов, при этом самая холодная новогодняя ночь в столичном регионе была в 2003-м — тогда столбики термометров опустились до отметки минус 15,4 градуса.

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