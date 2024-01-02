В Киеве вновь прогремели взрывы

Киев, Украина (Фото: Roman Pilipey / Getty Images)

В Киеве вновь прозвучали взрывы, сообщают украинские издания «Суспільне» и «Страна». В Киевской области работает ПВО, сообщила военная администрация.

До этого о взрывах в украинской столице «Зеркало недели» и ТСН сообщали около 9:30 мск.

После взрывов в нескольких районах города начались пожары, рассказал мэр столицы Виталий Кличко в телеграм-канале. По его словам, в Подольском районе на складе произошел пожар площадью 2 тыс. кв. м и еще в нескольких местах, в Оболонском — в складском помещении, в Деснянском — в здании супермаркета, в Соломенском — в многоэтажном доме. Кроме того, часть объектов и жилых домов в нескольких районах Киева обесточены, есть перебои с водоснабжением, есть как минимум 16 пострадавших, добавил он.

Взрывы в украинской столице раздаются не первый раз за день. Около 4:00 в Киеве, Киевской области, Николаеве работала ПВО, звучали сирены воздушной тревоги. Затем около 8:00 в столице и области вновь прогремели взрывы, после чего начались перебои с электричеством. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине.

Также взрывы были слышны в Харькове, Кропивницком Кировоградской области, Винницкой области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.