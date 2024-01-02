 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Военная операция на Украине ,  
0 

В Киеве вновь прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Roman Pilipey / Getty Images)

В Киеве вновь прозвучали взрывы, сообщают украинские издания «Суспільне» и «Страна». В Киевской области работает ПВО, сообщила военная администрация.

До этого о взрывах в украинской столице «Зеркало недели» и ТСН сообщали около 9:30 мск.

После взрывов в нескольких районах города начались пожары, рассказал мэр столицы Виталий Кличко в телеграм-канале. По его словам, в Подольском районе на складе произошел пожар площадью 2 тыс. кв. м и еще в нескольких местах, в Оболонском — в складском помещении, в Деснянском — в здании супермаркета, в Соломенском — в многоэтажном доме. Кроме того, часть объектов и жилых домов в нескольких районах Киева обесточены, есть перебои с водоснабжением, есть как минимум 16 пострадавших, добавил он.

В Киеве, Харьковской области и Кропивницком прозвучали взрывы
Политика

Взрывы в украинской столице раздаются не первый раз за день. Около 4:00 в Киеве, Киевской области, Николаеве работала ПВО, звучали сирены воздушной тревоги. Затем около 8:00 в столице и области вновь прогремели взрывы, после чего начались перебои с электричеством. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине.

Также взрывы были слышны в Харькове, Кропивницком Кировоградской области, Винницкой области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой
Теги
Украина Киев взрывы Виталий Кличко
Материалы по теме
Киев оказался частично обесточен после взрывов
Политика
В Киеве заявили о повреждении 63% энергетической инфраструктуры
Политика
В Киеве запустили салют во время воздушной тревоги
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
Сальдо рассказал о возникших после обмеления ГЭС природных явлениях Политика, 11:59
Минобороны сообщило о расследовании схода боеприпаса над Петропавловкой Политика, 11:47
Минобороны сообщило о «нештатном сходе боеприпаса» в Воронежской области Политика, 11:27
Как быстро протрезветь: советы ученых Pro, 11:08
Синоптик сообщил о самой морозной ночи за эту зиму в Москве Общество, 11:04
Предшественники «Луны-25»: самые известные лунные миссии СССР Технологии и медиа, 11:00 
Виктор Добронравов рассказал, как сыграл мошенника в погонах в новом сериале Life, 11:00
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
FT раскрыла роль украинских хранилищ в сдерживании цен на газ в Европе Экономика, 10:54
В Киеве вновь прогремели взрывы Политика, 10:37
Как поставить карьерные цели на год и достичь их Pro, 10:36
Банки в 2024 году отменят комиссии за переводы самому себе до 30 млн руб. Финансы, 10:31
Где хранить елочные игрушки: 10 необычных идей Недвижимость, 10:23
Каким будет 2024 год: прогнозы от Гейтса, Далио, Кийосаки и других гуру Pro, 10:21
Число жертв при землетрясении в Японии выросло до 30 Общество, 10:08