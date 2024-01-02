Число жертв при землетрясении в Японии выросло до 30

Число погибших при землетрясении в японской Исикаве увеличилось до 30 человек

Количество погибших при землетрясении в префектуре Исикава в Японии выросло до 30 человек, сообщают телеканал NHK и издание Nikkei Asia.

Из 30 погибших 15 жертв зафиксировано в городе Вадзима, шесть — в городе Судзу, пять — в городе Нанао, две — в городе Анамидзу и по одной в городах Хакуе и Сига, уточняет NHK. Кроме того, еще 14 человек получили серьезные ранения — семь пострадавших в городе Вадзима, по двое в городах Канадзава, Сика и Ното и один в городе Анамидзу, передает телеканал.

Землетрясение в японской Исикаве произошло 1 января, его эпицентр находился на полуострове Ното, очаг залегал на глубине 10 км. Магнитуду подземных толчков, которые наблюдались от Хоккайдо до Кюсю, оценивали примерно на 6–7.

По всему северо-западному побережью страны была объявлена угроза цунами. Власти предупредили, что высота волн может достигать 5 м. Предупреждение о риске цунами также выпустили во Владивостоке, Находке и на Сахалине. Во время цунами, которое достигло северо-западного побережья, водой сносило корабли и автомобили.

Сильный пожар вспыхнул в городе Вадзима (находится в префектуре Исикава), в результате которого сгорело около 200 зданий, пишет Nikkei Asia.