Российские войска поразили силы ВСУ при попытке пересечь Днепр

Российские военные при помощи минометов поразили подразделения Вооруженных сил Украины, которые пытались переправиться на левый берег Днепра. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

По данным ведомства, накануне российская сторона выявила «скопление личного состава» подразделений ВСУ, которые готовились к переброске через реку. «После получения целеуказания расчет 120-мм миномета 2Б11 в считанные минуты занял огневую позицию, рассчитал исходные данные для стрельбы и точным огнем поразил цель», — заявили в министерстве.

В Минобороны сообщили, что разведка постоянно мониторит обстановку на правом берегу и выдает новые цели на пункт управления артиллерией, а расчеты минометов наносят удары по противнику, который каждый день пытается высадиться и закрепиться в островной зоне Днепра.

Российское министерство в ноябре сообщало о безуспешных попытках ВСУ пересечь Днепр. В конце октября херсонский губернатор Владимир Сальдо говорил, что Вооруженные силы Украины предпринимают попытки высадки диверсионно-разведывательных групп на участке вдоль Днепра от Алешек до Новой Каховки, но несут потери.