 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Военная операция на Украине ,  
0 

Российские войска поразили силы ВСУ при попытке пересечь Днепр

Российские военные поразили из минометов силы ВСУ при попытке пересечь Днепр
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские военные при помощи минометов поразили подразделения Вооруженных сил Украины, которые пытались переправиться на левый берег Днепра. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

По данным ведомства, накануне российская сторона выявила «скопление личного состава» подразделений ВСУ, которые готовились к переброске через реку. «После получения целеуказания расчет 120-мм миномета 2Б11 в считанные минуты занял огневую позицию, рассчитал исходные данные для стрельбы и точным огнем поразил цель», — заявили в министерстве.

Десантники на правом берегу Днепра подбили танк и «Гвоздику» ВСУ
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В Минобороны сообщили, что разведка постоянно мониторит обстановку на правом берегу и выдает новые цели на пункт управления артиллерией, а расчеты минометов наносят удары по противнику, который каждый день пытается высадиться и закрепиться в островной зоне Днепра.

Российское министерство в ноябре сообщало о безуспешных попытках ВСУ пересечь Днепр. В конце октября херсонский губернатор Владимир Сальдо говорил, что Вооруженные силы Украины предпринимают попытки высадки диверсионно-разведывательных групп на участке вдоль Днепра от Алешек до Новой Каховки, но несут потери.

Теги
Минобороны Днепр ВСУ миномет Военная операция на Украине
Материалы по теме
В Херсонской области военные предотвратили высадку десанта ВСУ на Днепре
Политика
Десантники на правом берегу Днепра подбили танк и «Гвоздику» ВСУ
Политика
Минобороны России сообщило о потерях Украины при попытках пересечь Днепр
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
Сирия обвинила Израиль в ударе по пригороду Дамаска Политика, 08:48
В Киеве, Харьковской области и Кропивницком прозвучали взрывы Политика, 08:09
Израиль отклонил предложение ХАМАС о паузах в боях более чем на месяц Политика, 07:50
Российские войска поразили силы ВСУ при попытке пересечь Днепр Политика, 07:25
Юристы оценили риски изъятия совместной собственности из-за решения ВС Общество, 07:00
Число жертв землетрясения в Японии выросло до 24 Общество, 06:51
Иран направил эсминец в Красное море после уничтожения США лодок хуситов Политика, 06:17
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Москве на Проспекте Мира загорелся жилой дом Общество, 05:41
В Пусане напали на лидера оппозиции Южной Кореи Политика, 05:12
В Киеве раздались взрывы Политика, 04:25
В Минобороны анонсировали получение дальней авиацией новых самолетов Политика, 04:07
Маск назвал 2024 год более безумным, чем предыдущие Общество, 03:44
Зеленский назвал Крым и Черное море центром конфликта с Россией Политика, 03:04
В Думе увидели в поздравлении посольства США вмешательство в дела России Политика, 02:38