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Военная операция на Украине ,  
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Десантники на правом берегу Днепра подбили танк и «Гвоздику» ВСУ

Минобороны: десантники на правом берегу Днепра подбили танк и «Гвоздику» ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

Подразделения ВДВ из группировки российских войск «Днепр» уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и танк на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Военную технику противника российские военные искали ночью с помощью тепловизоров, рассказали в ведомстве. Танк, «Гвоздика», а также грузовой автомобиль были уничтожены с помощью беспилотников «Ланцет». Какой именно танк удалось подбить, в Минобороны не уточнили.

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Российское оборонное ведомство регулярно отчитывается об уничтожении украинской военной техники, в том числе иностранного производства. Так, 30 ноября Минобороны сообщило об уничтожении первого танка Leopard 1A5. Его подбил расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК).

Военным, которые уничтожили танк, вручили сертификат на 700 тыс. руб. Также военнослужащих 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа наградили орденами Мужества, Георгиевскими крестами IV степени, медалями «За отвагу» и «За храбрость».

Теги
Минобороны танки артиллерийская установка Херсонская область Ланцет
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