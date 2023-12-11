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В Москве загорелась кровля Российской государственной библиотеки

МЧС: в Москве загорелась кровля Российской государственной библиотеки на 5 кв. м
Площадь пожара составила 5 кв. м, загорелись деревянные конструкции на кровле здания, сообщили в МЧС. При инциденте никто не пострадал. По информации SHOT, делавшие на крыше ремонт строители не выключили обогреватель
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В центре Москвы загорелась кровля главного здания Российской государственной библиотеки (РГБ) на улице Воздвиженка, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

«На кровле горели деревянные конструкции на площади 5 м. Пожар полностью потушен, пострадавших нет», — сказали в ведомстве.

На кадрах, которые показал SHOT, видно, что около здания собралось несколько пожарных машин, пожарные лестницы протянуты к крыше здания.

Как сообщил каналу источник, горела обшивка вокруг скульптуры на крыше здания. По его информации, там шел ремонт, и строители не выключили обогреватель.

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Российская государственная библиотека была создана в 1992 году на базе Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Главное здание по адресу: улица Воздвиженка, дом 3/5 она занимает с 1941 года.

Возведение комплекса началось в 1928 г. и завершилось в 1958 году. Архитектором главного здания стал Владимир Щуко.

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РГБ — одна из крупнейших национальных библиотек в мире. По состоянию на 1 января 2022 года в ее фондах содержалось более 48,1 млн единиц хранения, в том числе книги, газеты, специализированные собрания карт, нот, звукозаписей, редких книг, диссертации и другие документы на 367 языках мира.

В ноябре мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале работ по реставрации 22 скульптур на парапетах корпусов Российской государственной библиотеки. Речь идет о скульптурном ряде «Социалистический труд и знание», на статуях к началу работ проявились глубокие трещины и сколы, часть мелких декоративных фрагментов была частично утрачена.

«Вокруг статуй установили мобильные отапливаемые мастерские — в каждой работает свой реставратор», — писал тогда Собянин.

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