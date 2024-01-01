МИД: причастные к удару по Донецку в новогоднюю ночь понесут наказание

МИД пообещал наказание причастным к удару по Донецку в новогоднюю ночь

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Все причастные к обстрелу Донецка в новогоднюю ночь непременно понесут наказание, говорится в заявлении МИД России.

«Российские правоохранительные органы оперативно начали расследование этого преступления. Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на территории нашей страны понесут неотвратимое наказание», — пообещали в ведомстве.

МИД призвал другие страны и международные организации осудить Украину за ее действия, «направленные на показное и циничное уничтожение мирного населения».

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации, в ночь на 1 января ВСУ выпустили по Донецку как минимум 15 снарядов из реактивных систем залпового огня, применялся в том числе кассетный боеприпас. Огонь велся с позиции возле села Новоселовка Первая в Ясиноватском районе.

Под удар попали Ворошиловский, Киевский и Буденновский районы Донецка. Повреждены несколько многоквартирных домов, гостиница, бизнес-центр, магазин и школа. В общей сложности погибли четыре человека, ранения различной степени тяжести получили 13 человек, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

«Противник ставил себе целью нанести как можно больше вреда гражданскому населению. <...> Никакой военной целесообразности в нанесении данных ударов просто не было», — считает Пушилин. Официальный представитель МИДа Мария Захарова, комментируя удар по Донецку, заявила, что «так могло поступить только террористическое зверье».