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На северо-западе Японии произошло еще несколько землетрясений

На северо-западе Японии произошли новые землетрясения магнитудами 4,2 и 4,6
Исикава, Япония
Исикава, Япония (Фото: Kyodo / Reuters)

На северо-западе Японии произошла серия землетрясений, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные метеорологической службы.

В частности, возле побережья полуострова Ното (часть его относится к префектуре Исикава, где утром 1 января были самые мощные толчки) зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2, около острова Садо — магнитудами 4,6 и 4. Также подземные толчки различной магнитуды возникли в префектурах Исикава и Ниигата. На северо-западном побережье страны объявили угрозу цунами, ожидаются волны высотой до 3 м.

Ранее в Исикаве произошло землетрясение магнитудой 6,1. По всему северо-западному побережью страны объявили угрозу цунами. Власти предупредили, что высота волн может достигать 5 м. Людей, проживающих в прибрежных районах или рядом с реками, попросили немедленно эвакуироваться.

Угрозу цунами после землетрясения также объявили на Дальнем Востоке России. На побережье Приморского края максимальная высота волн достигла 30 см, во Владивостоке — на уровне 10–20 см.

На северо-западе Японии произошло еще несколько землетрясений
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Япония землетрясение цунами
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