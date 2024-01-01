Десятки тысяч человек вышли на марш в поддержку Палестины на мост в Стамбуле

Десятки тысяч человек вышли в Стамбуле на марш в поддержку Палестины

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Десятки тысяч людей собрались на Галатском мосту в Стамбуле на марш под лозунгом «Милосердие нашим мученикам, поддержка Палестины, проклятие Израилю», передает A Haber.

Протестный марш организовали 308 неправительственных организаций во главе с Турецким молодежным фондом (TÜGVA), в высший консультативный совет которого входит Билал Эрдоган, сын президента Турции Реджепа Эрдогана. «Мы организуем «марш и встречу века», чтобы донести первое послание года из Турции всему миру и сказать «стоп» резне в секторе Газа», — говорилось в заявлении «Платформы национальной воли», в которую входят турецкие НПО.

После утренней молитвы протестующие собрались, помимо моста, на площадях перед крупными стамбульскими мечетями — Новой мечетью (расположена напротив Галатского моста), мечетями Султанахмет и Сулеймани, а также Большой мечетью Айя-София, сообщает Anadolu. Некоторые участники пришли с турецкими и палестинскими флагами, выкрикивали лозунги «Убийца Израиль, уйди из Палестины» и «Стамбул, не спи, защити своего брата».

На марш на Галатском мосту пришли министр молодежи и спорта Осман Ашкин Бак, глава Минздрава Фахреттин Коджа, президент TÜGVA Ибрагим Кырмызи, несколько депутатов и глав администраций, представители политических партий и Билан Эрдоган. Последний в ходе выступления перед участниками митинга заявил, что 7 октября 2023 года «израильский нацизм» начал «одну из самых кровавых расправ в истории» и обвинил Израиль в «геноциде палестинцев». Он подчеркнул, что Турция не может оставаться равнодушной к происходящему в секторе Газа.

Президент Турции после начала войны Израиля и палестинской группировки ХАМАС неоднократно выступал с критикой израильских властей. В конце ноября 2023 года Эрдоган заявил, что Ираиль «совершил геноцид» по отношению к 2,3 млн жителей сектора Газа и назвал израильского премьер-министр Биньямина Нетаньяху «мясником».

Израиль в конце октября 2023 года отозвал своего посла из Турции. Глава израильского МИДа Эли Коэн в конце декабря заявил, что Эрдоган солидаризируется с ХАМАС. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху обвинил турецкого президента в геноциде курдов и репрессиях против журналистов.