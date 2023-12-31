 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Общество ,  
0 

Близ Пхукета разбился катер с россиянами

Генконсул: россиянка погибла при крушении катера недалеко от Пхукета
По данным консульства, катер с россиянами налетел на скалы у одного из ближайших к Пхукету островов
Фото: Sirachai Arunrugstichai / Getty Images
Фото: Sirachai Arunrugstichai / Getty Images

Одна россиянка погибла, еще шестеро граждан России пострадали при крушении скоростного катера рядом с тайским островом Пхукет, сообщил генконсул Владимир Соснов, передает «РИА Новости».

«Крушение произошло сегодня вечером, совсем недавно. Катер налетел на скалы у одного из ближайших к Пхукету островов. Погибла гражданка России, еще шесть россиян и капитан катера получили травмы различной степени тяжести. Среди раненых есть несовершеннолетние», — сказал дипломат.

Пострадавших доставили на Пхукет и госпитализировали.

Власти Бали назвали число депортированных за 2023 год россиян
Политика
Фото:Li Peng / XinHua / Global Look Press

Таиланд — одно из наиболее популярных у россиян зарубежных направлений. По данным Минтуризма страны, только за первые полгода 2023-го ее посетили почти 800 тыс. граждан России. При этом за весь 2022-й в Таиланд съездили 435 тыс. россиян, следует из данных Ассоциации туроператоров России.

Взаимосвязи

Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса

Значимость цифровой трансформации

Видео

Цифровая трансформация в торговле

Видео

Цифровая трансформация в строительстве

Видео

Цифровые технологии в жилой недвижимости

Видео

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Пхукет россияне катер

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Гражданин России покончил с собой в храме Чалонг на Пхукете
Общество
Гражданина Казахстана задержали на Пхукете за покушение на россиянина
Общество
На Пхукете россиянина попытались застрелить в машине
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек, 17:23 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек, 17:23
Си Цзиньпин назвал воссоединение с Тайванем исторической необходимостью Политика, 17:08
Финка Нисканен выиграла гонку с раздельным стартом на «Тур де Ски» Спорт, 16:32
Головин вошел в топ-5 самых дорогих футболистов из стран бывшего СССР Спорт, 16:07
Близ Пхукета разбился катер с россиянами Общество, 16:05
Хакеры взломали сайт белорусского госагентства БелТА Технологии и медиа, 15:55
Мэрия Белгорода предупредила о ракетной опасности Политика, 15:47
В Белгородской области мужчина погиб при обстреле магазина Политика, 15:40
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
От Петербурга до Владивостока: главные новогодние елки по всей России Общество, 15:33
Вице-чемпиона Олимпиады обвинили в том, что он насмерть сбил жену Спорт, 15:22
Песков опроверг перезапись новогоднего обращения Путина Политика, 15:20
Путин в новогоднем обращении заявил о единстве россиян «в труде и в бою» Политика, 15:17
Maersk приостановит рейсы в Красном море на двое суток после атак хуситов Бизнес, 15:03
В Кропивницком и Кривом Роге прогремели взрывы Политика, 14:57
Власти Бали назвали число депортированных за 2023 год россиян Политика, 14:49