Близ Пхукета разбился катер с россиянами

Генконсул: россиянка погибла при крушении катера недалеко от Пхукета

По данным консульства, катер с россиянами налетел на скалы у одного из ближайших к Пхукету островов

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Одна россиянка погибла, еще шестеро граждан России пострадали при крушении скоростного катера рядом с тайским островом Пхукет, сообщил генконсул Владимир Соснов, передает «РИА Новости».

«Крушение произошло сегодня вечером, совсем недавно. Катер налетел на скалы у одного из ближайших к Пхукету островов. Погибла гражданка России, еще шесть россиян и капитан катера получили травмы различной степени тяжести. Среди раненых есть несовершеннолетние», — сказал дипломат.

Пострадавших доставили на Пхукет и госпитализировали.

Таиланд — одно из наиболее популярных у россиян зарубежных направлений. По данным Минтуризма страны, только за первые полгода 2023-го ее посетили почти 800 тыс. граждан России. При этом за весь 2022-й в Таиланд съездили 435 тыс. россиян, следует из данных Ассоциации туроператоров России.