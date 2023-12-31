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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

Гладков сообщил об отмене сигнала ракетной опасности в Белгороде
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Павел Колядин / ТАСС
Фото: Павел Колядин / ТАСС

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности», — написал он.

Гладков сообщал о запуске соответствующего сигнала в городе в 10:43 мск, он призвал жителей спуститься в укрытие.

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Фото:Reuters

30 декабря Белгород подвергся массированной атаке вооруженных сил Украины, в результате которой погибли 24 и пострадали 108 человек. Среди жертв и пострадавших есть дети.

Белгород после обстрела. Фотографии
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Теги
Россия Украина Белгородская область Вячеслав Гладков
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