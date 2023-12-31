Гладков сообщил об отмене сигнала ракетной опасности в Белгороде

Фото: Павел Колядин / ТАСС

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности», — написал он.

Гладков сообщал о запуске соответствующего сигнала в городе в 10:43 мск, он призвал жителей спуститься в укрытие.

30 декабря Белгород подвергся массированной атаке вооруженных сил Украины, в результате которой погибли 24 и пострадали 108 человек. Среди жертв и пострадавших есть дети.