В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
Гладков сообщил об отмене сигнала ракетной опасности в Белгороде
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности», — написал он.
Гладков сообщал о запуске соответствующего сигнала в городе в 10:43 мск, он призвал жителей спуститься в укрытие.
30 декабря Белгород подвергся массированной атаке вооруженных сил Украины, в результате которой погибли 24 и пострадали 108 человек. Среди жертв и пострадавших есть дети.