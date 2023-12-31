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Военная операция на Украине ,  
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В двух областях Украины сообщили о пожарах на критически важных объектах

В Киевской и Хмельницкой областях произошли пожары на критически важных объектах
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

На двух объектах критически важной инфраструктуры в Киевской и Хмельницкой областях произошли пожары. Об этом сообщили в соответствующих областных военных администрациях Украины.

Глава военной администрации Киевской области Руслан Кравченко написал в Facebook (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена) о пожаре на территории объекта критической инфраструктуры. По его словам, возгорание было устранено, жертв и пострадавших нет. Кравченко не уточнил расположение этого объекта.

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Фото:Pierre Crom / Getty Images

В военной администрации Хмельницкой области тоже сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры минувшей ночью, также не уточнив  расположения. Отмечается, что возгорание было ликвидировано, о наличии пострадавших не сообщается.

Ранее украинские издания «Суспiльне» и УНИАН сообщали о взрывах в Днепре (бывший Днепропетровск) и Запорожье (подконтрольно Украине). Утром 30 декабря сигналы воздушной тревоги действовали на всей территории Украины в течение полутора часов. Глава запорожской областной военной администрации Валерий Малашко сообщал о падении обломков ракеты в окрестностях города и отсутствии данных о жертвах и раненых.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
Россия Украина Киевская область Хмельницкая область
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