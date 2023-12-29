На Украине сообщили о новых взрывах в Сумах и под Черкассами

На большей части территории Украины звучала тревога. Ночью и утром взрывы произошли в нескольких областях страны. Минобороны России сообщило о нанесенных за неделю ударах по объектам

Фото: Pierre Crom / Getty Images

В Сумах и Черкасской области Украины прозвучали взрывы, сообщают телеканал «Суспiльне» и издание «Страна». Последнее уточняет, что в Черкасской области взрывы произошли в городе Смела под Черкассами.

На 16:05 (мск) воздушная тревога была объявлена во всех регионах центральной и восточной Украины, в том числе в Киеве. В Сумской области тревога звучит с 15:05 (мск), в Черкасской — с 15:46.

Глава Черкасской области Игорь Табурец подтвердил, что в регионе были взрывы.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил ранее, что прошедшей ночью удары были нанесены по критической инфраструктуре, промышленным и военным объектам Украины. Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что под обстрелом оказались Киев, Одесса, Львов, Харьков, Днепр и другие города.

В украинской столице после взрывов произошло возгорание склада, недостроенного бизнес-центра и незаселенной многоэтажки, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко.

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В Харьковской области зафиксированы повреждения и разрушения складских и производственных зданий, транспортного депо, предприятия, сообщил глава региона Олег Синегубов.

В Днепре были повреждены в том числе торговый центр и шестиэтажное здание, рассказал глава Днепропетровской области Сергей Лысак.

Российское военное ведомство 29 декабря заявило, что за неделю с 23 декабря армия на Украине нанесла «50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения: артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники».