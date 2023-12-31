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Новый год 2024 ,  
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Около 20 тыс. военных будут отвечать за ПВО в новогодние праздники

В Новый год боевое дежурство будут нести около 20 тыс. военных ПВО и ПРО
Сюжет
Новый год 2024

В новогодние праздники в России за противовоздушную оборону будут отвечать около 20 тыс. военных, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«Более 1,8 тыс. военнослужащих первой армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Воздушно-космических сил заступят на боевое дежурство в новогоднюю ночь», — уточнили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что первая армия противовоздушной и противоракетной обороны выполнила подготовку, запланированную на уходящий год.

1-я армия ПВО и ПРО занимается обороной Москвы и центрального промышленного района России от воздушных атак. Ее создали в августе 2015 года.

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Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

В новогоднюю ночь 2022 года к противоракетной и противовоздушной обороне также привлекли более 1,8 тыс. военных в Москве. Общее число задействованных военных также не изменилось — тогда Минобороны сообщило, что за время новогодних праздников дежурство будут нести около 20 тыс. военнослужащих.

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Теги
Новый Год Москва Минобороны военные ПВО

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