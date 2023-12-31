В Новый год боевое дежурство будут нести около 20 тыс. военных ПВО и ПРО

Около 20 тыс. военных будут отвечать за ПВО в новогодние праздники

В новогодние праздники в России за противовоздушную оборону будут отвечать около 20 тыс. военных, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«Более 1,8 тыс. военнослужащих первой армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Воздушно-космических сил заступят на боевое дежурство в новогоднюю ночь», — уточнили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что первая армия противовоздушной и противоракетной обороны выполнила подготовку, запланированную на уходящий год.

1-я армия ПВО и ПРО занимается обороной Москвы и центрального промышленного района России от воздушных атак. Ее создали в августе 2015 года.

В новогоднюю ночь 2022 года к противоракетной и противовоздушной обороне также привлекли более 1,8 тыс. военных в Москве. Общее число задействованных военных также не изменилось — тогда Минобороны сообщило, что за время новогодних праздников дежурство будут нести около 20 тыс. военнослужащих.