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Общество ,  
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Власти Подмосковья отказались от новогодних салютов

Власти Московской области отменили фейерверки на Новый год
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Власти Московской области приняли решение отказаться от салютов в новогоднюю ночь. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев в комментарии телеканалу «Россия 24».

«От каких-то избыточных салютов мы, безусловно, отказались, этого сейчас не нужно. Все, что сейчас нужно, — это быть вместе с семьей», — подчеркнул он. Воробьев напомнил, что ранее аналогичное решение приняли власти большинства регионов России.

При этом речь идет об официальных запусках, тогда как сами жители Подмосковья смогут запустить салют, соблюдая правила безопасности.

Красную площадь закроют на новогоднюю ночь
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Сотрудники правоохранительных органов Московской области на новогодних праздниках будут работать в усиленном режиме, заверил глава региона.

Ранее, 21 декабря, мэрия Москвы сообщила, что в новогоднюю ночь проводить фейерверки не планируется. «Как и в прошлом году, в этом году праздник встретим без фейерверков и салютов», — сказали в администрации.

В прошлом году власти столицы провели голосование среди москвичей, по результатам которого более 50% опрошенных сочли необходимым воздержаться от салютов и уличных концертов из-за военной операции на Украине. В итоге от праздничных фейерверков и массовых уличных концертов власти отказались.

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Теги
Московская область салют Новый год Андрей Воробьев

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Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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