Власти Подмосковья отказались от новогодних салютов

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Власти Московской области приняли решение отказаться от салютов в новогоднюю ночь. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев в комментарии телеканалу «Россия 24».

«От каких-то избыточных салютов мы, безусловно, отказались, этого сейчас не нужно. Все, что сейчас нужно, — это быть вместе с семьей», — подчеркнул он. Воробьев напомнил, что ранее аналогичное решение приняли власти большинства регионов России.

При этом речь идет об официальных запусках, тогда как сами жители Подмосковья смогут запустить салют, соблюдая правила безопасности.

Сотрудники правоохранительных органов Московской области на новогодних праздниках будут работать в усиленном режиме, заверил глава региона.

Ранее, 21 декабря, мэрия Москвы сообщила, что в новогоднюю ночь проводить фейерверки не планируется. «Как и в прошлом году, в этом году праздник встретим без фейерверков и салютов», — сказали в администрации.

В прошлом году власти столицы провели голосование среди москвичей, по результатам которого более 50% опрошенных сочли необходимым воздержаться от салютов и уличных концертов из-за военной операции на Украине. В итоге от праздничных фейерверков и массовых уличных концертов власти отказались.