Лавров заявил, что России безразличен итог президентских выборов США
России по большему счету все равно, кто победит на президентских выборах США, заявил «РИА Новости» министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Американский политистеблишмент, независимо от партийной принадлежности, видит в России врага и экзистенциальную угрозу. Учитывая сложившийся межпартийный консенсус в этом вопросе, было бы наивно надеяться на улучшение отношений в случае победы кандидата от республиканской партии», — сказал Лавров.
Министр отметил, что российским властям «по большему счету все равно, кто победит в гонке за президентское кресло в США».
Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Бывший американский лидер Дональд Трамп и нынешний лидер Джо Байден заявили об участии в выборах. Против Трампа выдвинуты обвинения по четырем уголовным делам. В начале августа он заявил, что по всем обвинениям ему грозит 561 год тюрьмы.
Байден назвал Трампа мятежником в связи со штурмом Капитолия, проведенном сторонниками республиканца в 2021 году. Они ворвались в здание, где должно было состояться заседание конгресса, посвященное утверждению результатов президентских выборов 2020 года. При столкновениях погибли пять человек, 140 полицейских пострадали. Трамп обвиняется в попытке отмены итогов президентских выборов 2020 года и подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия в январе 2021 года.
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