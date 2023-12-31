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Выборы в США ,  
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Лавров заявил, что России безразличен итог президентских выборов США

Лавров: России все равно, кто победит на выборах президента США
Сюжет
Выборы в США

России по большему счету все равно, кто победит на президентских выборах США, заявил «РИА Новости» министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Американский политистеблишмент, независимо от партийной принадлежности, видит в России врага и экзистенциальную угрозу. Учитывая сложившийся межпартийный консенсус в этом вопросе, было бы наивно надеяться на улучшение отношений в случае победы кандидата от республиканской партии», — сказал Лавров.

Министр отметил, что российским властям «по большему счету все равно, кто победит в гонке за президентское кресло в США».

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Никки Хейли

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Бывший американский лидер Дональд Трамп и нынешний лидер Джо Байден заявили об участии в выборах. Против Трампа выдвинуты обвинения по четырем уголовным делам. В начале августа он заявил, что по всем обвинениям ему грозит 561 год тюрьмы.

Байден назвал Трампа мятежником в связи со штурмом Капитолия, проведенном сторонниками республиканца в 2021 году. Они ворвались в здание, где должно было состояться заседание конгресса, посвященное утверждению результатов президентских выборов 2020 года. При столкновениях погибли пять человек, 140 полицейских пострадали. Трамп обвиняется в попытке отмены итогов президентских выборов 2020 года и подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия в январе 2021 года.

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Теги
Сергей Лавров Дональд Трамп Джо Байден президентские выборы выборы президента США

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