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Военная операция на Украине ,  
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Полпред президента в ЦФО Щеголев прибыл в Белгород

Гладков: полпред президента России в ЦФО Щеголев прибыл в Белгород
Сюжет
Военная операция на Украине

Полпред президента в ЦФО Щеголев прибыл в Белгород
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Полпред президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев по поручению главы государства прибыл в Белгород, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Доложили Игорю Олеговичу о текущей обстановке в регионе. Вместе прошли по точкам прилетов вражеских снарядов», — уточнил губернатор.

Гладков и Щеголев пообщались с жителями, волонтерами и бойцами терробороны, которые «занимаются устранением последствий массированного обстрела».

Обстрел центра Белгорода ВСУ. Главное
Политика
Фото:Антон Вергун / РИА Новости

Днем 30 декабря город подвергся массированной атаке со стороны Украины. По данным Минобороны, украинские военные нанесли удар двумя ракетами «Ольха» с кассетными зарядами и реактивными снарядами РСЗО Vampire, которые производит Чехия. Система противовоздушной обороны сбила цели, но часть обломков упала на город.

Губернатор Белгородской области сообщил, что в результате удара ВСУ по Белгороду погиб 21 человек, еще 110 получили ранения. При обстреле повреждения получили 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, школа, лицей и детский сад. Власти установили владельцев 51 поврежденного автомобиля, работы по оценке ущерба продолжаются.

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Белгород Белгородская область Игорь Щеголев Вячеслав Гладков обстрел Украина
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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