Гладков: повреждения выявлены в 30 многоквартирных домах и 344 квартирах

Гладков сообщил о повреждениях в 334 квартирах после обстрела Белгорода

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду повреждения получили 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, школа, лицей и детский сад, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Установлены владельцы 51 поврежденного автомобиля. Работы по оценке ущерба продолжаются», — уточнил Гладков.

По словам губернатора, основные задачи властей на данный момент — «уборка, обеспечение сохранности поврежденных транспортных средств до перемещения на общую стоянку, закрытие тепловых контуров поврежденных объектов, актирование повреждений, организация доставки жителей в пункты временного размещения». К работе подключили более 250 волонтеров.

Белгород подвергся массированной атаке со стороны Украины днем 30 декабря. По данным Минобороны России, украинская сторона нанесла удар двумя ракетами «Ольха» с кассетными зарядами и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Система ПВО сбила ракеты и большинство снарядов, но часть обломков упала на город.

По данным на 1:50 31 декабря, число погибших в результате обстрела Белгорода выросло до 21. Среди них — три ребенка. Пострадали 110 человек, в том числе 17 детей, в тяжелом состоянии находятся 30 раненых.

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что столица поможет пострадавшим Белгорода и при необходимости окажет другую помощь в восстановлении города. Глава Липецкой области Игорь Артамонов также выразил готовность оказать «любую необходимую помощь».