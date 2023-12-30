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Военная операция на Украине ,  
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При обстреле Белгорода оказались повреждены два корпуса БелГУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Антон Вергун / РИА Новости
Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Два корпуса Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) повреждены при обстреле центра города, сообщила «РИА Новости» исполняющая обязанности ректора Евгения Карловская.

«Повреждена входная группа и выбиты окна, также выбиты окна в здании медицинского колледжа НИУ «БелГУ», — рассказала она.

По ее словам, никто из студентов и преподавателей не пострадал, ранен охранник медицинского колледжа, ему оказывают необходимую помощь.

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Фото:v_v_demidov / Telegram

Белгород обстреляли днем 30 декабря ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и РСЗО Vampire чешского производства. По последним данным, погибли 14 человек, еще 108 ранены, в реанимации в тяжелом состоянии находятся четыре ребенка.

Повреждены свыше 100 автомобилей, более 20 многоквартирных домов, большое количество магазинов и торговых центров. Ранее «РИА Новости» сообщило о повреждении здания белгородского правительства и гостиницы «Белгород», которые расположены на Соборной площади.

Теги
Белгород повреждения Университет
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