При обстреле Белгорода оказались повреждены два корпуса БелГУ
Два корпуса Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) повреждены при обстреле центра города, сообщила «РИА Новости» исполняющая обязанности ректора Евгения Карловская.
«Повреждена входная группа и выбиты окна, также выбиты окна в здании медицинского колледжа НИУ «БелГУ», — рассказала она.
По ее словам, никто из студентов и преподавателей не пострадал, ранен охранник медицинского колледжа, ему оказывают необходимую помощь.
Белгород обстреляли днем 30 декабря ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и РСЗО Vampire чешского производства. По последним данным, погибли 14 человек, еще 108 ранены, в реанимации в тяжелом состоянии находятся четыре ребенка.
Повреждены свыше 100 автомобилей, более 20 многоквартирных домов, большое количество магазинов и торговых центров. Ранее «РИА Новости» сообщило о повреждении здания белгородского правительства и гостиницы «Белгород», которые расположены на Соборной площади.