Мэр Демидов: в Белгороде развернули пункты временного размещения и информцентры

В Белгороде после обстрела развернули пункты временного размещения

Фото: v_v_demidov / Telegram

В Белгороде после обстрела ВСУ развернули пункты временного размещения (ПВР) и открыли информационные центры, сообщил мэр города Валентин Демидов.

«Разворачиваем ПВР. Всем горожанам, которые захотят временно выехать из своих домов, — такую возможность обеспечим», — написал он в телеграм-канале.

По словам Демидова, город разделили на секторы — за каждым закреплен человек, который в том числе следит за сохранностью машин до перемещения на стоянку, закрывает тепловые контуры и организует доставку в ПВР.

Также в городе открыли пять информационных центров по адресам: ул. Преображенская, 84; ул. Парковая (около областного БТИ); Народный бульвар (лицей № 9); ул. Маяковского (управа № 19); 2-й Котлозаводской пер., 2.

По всем вопросам можно обращаться в информцентры или звонить по номеру 112, добавил мэр. В городе продолжает действовать горячая линия по телефону 122 для заявок о пострадавших и разрушениях.

Белгород обстреляли днем 30 декабря. В Минобороны сообщили, что для атаки использовались ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и РСЗО Vampire чешского производства.

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По последним данным, погибли 14 человек, еще 108 ранены, в реанимации в тяжелом состоянии находятся четыре ребенка.

Власти отменили массовые мероприятия. Повреждены свыше 100 автомобилей, более 20 многоквартирных домов, большое количество магазинов и торговых центров.