При обстреле Белгорода оказалось повреждено здание правительства региона

Здание правительства Белгородской области (Фото: ГБУК БГМНК / wikipedia.org)

Здание правительства Белгородской области повреждено при обстреле центра города, сообщает корреспондент «РИА Новости». Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что под ударом оказалась Соборная площадь в центре города, на которой находится правительство.

По данным агентства, в здании выбиты стекла и повреждены оконные рамы. Повреждения также получили находящиеся напротив здание медицинского колледжа и гостиница «Белгород».

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в СК сообщил, что взрывы прогремели на катке, расположенном на Соборной площади. Телеграм-канал Mash писал, что под ударом оказался район торгового центра «Маяк» — он расположен в нескольких кварталах от правительства.

Белгород обстреляли около 15:00 мск 30 декабря. По последним данным, погибли 14 человек, в том числе два ребенка, еще 108 человек, в том числе 15 детей, ранены. Во время обстрела работала сирена ракетной опасности, жителей призвали спуститься в укрытия.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица выделила бригаду врачей для пострадавших в Белгороде. Он добавил, что при необходимости столица окажет помощь в восстановлении города. С такими же заявлениями выступили власти Воронежской и Липецкой областей.