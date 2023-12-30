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Военная операция на Украине ,  
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При обстреле Белгорода оказалось повреждено здание правительства региона

«РИА Новости»: при обстреле Белгорода повреждено здание правительства региона
Сюжет
Военная операция на Украине
Здание правительства Белгородской области
Здание правительства Белгородской области (Фото: ГБУК БГМНК / wikipedia.org)

Здание правительства Белгородской области повреждено при обстреле центра города, сообщает корреспондент «РИА Новости». Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что под ударом оказалась Соборная площадь в центре города, на которой находится правительство.

По данным агентства, в здании выбиты стекла и повреждены оконные рамы. Повреждения также получили находящиеся напротив здание медицинского колледжа и гостиница «Белгород».

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в СК сообщил, что взрывы прогремели на катке, расположенном на Соборной площади. Телеграм-канал Mash писал, что под ударом оказался район торгового центра «Маяк» — он расположен в нескольких кварталах от правительства.

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Фото:belgorod1 / VK

Белгород обстреляли около 15:00 мск 30 декабря. По последним данным, погибли 14 человек, в том числе два ребенка, еще 108 человек, в том числе 15 детей, ранены. Во время обстрела работала сирена ракетной опасности, жителей призвали спуститься в укрытия.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица выделила бригаду врачей для пострадавших в Белгороде. Он добавил, что при необходимости столица окажет помощь в восстановлении города. С такими же заявлениями выступили власти Воронежской и Липецкой областей.

Теги
Белгород Белгородская область повреждение
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