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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны России отчиталось об уничтожении двух складов ВСУ

Минобороны России: авиация и ракетные войска уничтожили два склада ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские войска уничтожили склады двух бригад ВСУ в Херсонской и Запорожской областях, сообщается в сводке Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Вольнянск Запорожской области», — говорится в публикации.

В результате ударов были поражены личный состав и военная техника ВСУ в 128 районах, добавили в ведомстве.

Кроме того, на купянском, краснолиманском и донецком направлениях подразделения российских вооруженных сил отразили атаки штурмовых групп ВСУ. На этих трех участках фронта украинские войска суммарно потеряли около 500 человек, французскую самоходную артиллерийскую установку CAESAR, три гаубицы «Мста-Б», две САУ «Акация» и другие виды вооружения и военной техники, говорится в сводке. Российские средства ПВО за сутки перехватили три ракеты HIMARS и уничтожили 26 беспилотников.

Днем ранее Минобороны сообщило об уничтожении цехов сбора украинских БПЛА. Тогда российское оборонное ведомство также отчиталось о поражении трех украинских складов боеприпасов, РЛС «Пеликан», а также живой силы и военной техники в 118 районах.

Теги
Военная операция на Украине Минобороны Херсонская область Запорожская область
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