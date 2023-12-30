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Общество ,  
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Гражданина США обвинили в поддержке исламистов под влиянием атаки ХАМАС

Американца обвинили в попытке поддержать «Аш-Шабаб» под влиянием ХАМАС
Каррем Наср
Каррем Наср (Фото: karrem / LinkedIn)

В США предъявили обвинения мужчине, который хотел присоединиться к террористической исламистской группировке «Аш-Шабаб» и был «особенно мотивирован» нападением ХАМАС на Израиль, сообщает Reuters со ссылкой на Минюст США.

Обвинения в «попытке оказания материальной поддержки установленной иностранной террористической организации» предъявили 23-летнему Каррему Насру, гражданину США, который переехал из Нью-Джерси в Египет. Максимальное наказание за это — 20 лет лишения свободы, отмечает агентство.

По версии следствия, он отправился в Кению, «намереваясь присоединиться к «Аш-Шабаб» и пройти обучение». Наср писал в интернете, что «длительное время» думал о присоединении к группировке и был «особенно мотивирован» после атаки ХАМАС 7 октября.

Мужчину задержали в Кении в середине декабря, а после доставили в США.

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«Аш-Шабаб» возникла в Сомали в 2004 году, она связана с «Аль-Каидой», которая признана террористической и запрещена в России. Боевики исламистской группировки регулярно устраивают теракты в регионе. Одной из самых известных атак за последние годы стал захват отеля Hayat в Могадишо (столица Сомали) в августе 2022 года. Тогда спецслужбам удалось освободить нескольких заложников, но погибли не менее 30 человек.

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Теги
Аш-Шабаб Кения Минюст США обвинения

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