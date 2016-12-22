Террористы «Аш-Шабаб» разрешили убить одного из экс-лидеров

В Сомали террористическая группировка «Аш-Шабаб» (запрещена в России) признала предателем и вероотступником одного из бывших лидеров Мухтара Робу Абу Мансура, который перешел на сторону правительства страны. Новое руководство группировки разрешило всем желающим убить экс-командира, сообщает Reuters.

Мухтар Робу Абу Мансур выполнял в группировке обязанности официального представителя и входил в высшее командование. В 2013 году он вступил в конфликт с остальным руководством группировки, заявив о своих претензиях на единоличное лидерство. После этого он был изгнан из «Аш-Шабаб» и скрылся в одном из отдаленных регионов страны. В июне 2017 года правительство США исключило его из списка террористов, за голову которых обещано вознаграждение. Через месяц он сдался силам центрального правительства Могадишо, осудив своих бывших соратников и призвав всех боевиков покинуть ряды «Аш-Шабаб»​.

Группировка выпустила особое заявление, посвященное Мухтару Мансуру. «Если Мухтар Робу думает, что он может навредить шариату и моджахедам, то он заблуждается… Он оставил свою религию и присоединился к неверным. Любой, кто присоединяется к немусульманам, — это отступник, которого можно убить», — заявили в группировке.

Де-факто в Сомали отсутствует центральная власть, поскольку в стране продолжается начавшийся в 1991 году гражданский конфликт. Международно признанное правительство контролирует лишь столицу — город Могадишо и прилегающие к нему районы. Помощь правительству в Могадишо оказывают войска Африканского союза. Остальную территорию страны поделили между собой племенные, исламистские группировки и непризнанные государственные образования, крупнейшими из которых являются Пунтленд и Сомалиленд.

Кроме того, в стране присутствуют различные террористические группировки, она также является базой для нападений пиратов в Аденском заливе. Группировка «Аш-Шабаб», действующая в стране, связана с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая группировка). Помощь международно признанному правительству Сомали в борьбе с террористами оказывают США.