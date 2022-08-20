Полиция спасла несколько человек из захваченного боевиками отеля в Сомали

Отель Hayat в Могадишо захватили боевики группировки «Аш-Шабаб», произошло по меньшей мере два взрыва, есть погибшие и пострадавшие. Полиция попала на территорию гостиницы и ведет бои с захватчиками

Фото: Feisal Omar / Reuters

Спецслужбы Сомали спасли нескольких человек из захваченного боевиками отеля в столичном отеле Hayat, передает Xinhua со ссылкой на полицейского. Он рассказал, что среди спасенных — женщины, дети и пожилые люди.

По данным агентства, несколько сотрудников служб безопасности получили незначительные ранения, пытаясь освободить гостиницу.

Shabelle Media Network со ссылкой на чиновника пишет, что спасти удалось почти всех, кто находился в отеле.

Группа вооруженных людей захватила Hayat накануне вечером. Точное число погибших и пострадавших пока неизвестно. Би-би-си со ссылкой на местную больницу сообщает, что пострадали 45 человек. Associated Press, ссылаясь на полицию и очевидцев, пишет о десяти погибших.

По данным Shabelle Media Network, атака началась с серии взрывов: боевики заминировали автомобили рядом с отелем. Полиции удалось попасть в отель, где укрываются боевики, на территории гостиницы идут бои. Ответственность за нападение на отель взяла на себя террористическая группировка «Аш-Шабаб».

Из-за нападения парламент Сомали отложил запланированное на субботу заседание — если полиция освободит отель от захватчиков, оно, вероятно, состоится в воскресенье.