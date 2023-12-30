СК: трехлетний ребенок и его бабушка погибли в пожаре в Бурятии

Трехлетний ребенок и его бабушка погибли в пожаре в Бурятии

Трехлетний ребенок и 52-летняя женщина погибли вследствие пожара в частном доме в Бурятии, сообщила региональная прокуратура. Инцидент произошел в доме, находящемся в селе Галбай Тункинского района.

«Сообщение о возгорании дома поступило в дежурную часть ОМВД России«Тункинский» поздно вечером 29.12.2023. В результате пожара погибли 52-летняя женщина и 3-летний ребенок. <...> Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», — говорится в сообщении.

По данным местного СК, погибшая женщина приходилась ребенку бабушкой. В ведомстве отметили, что в сгоревшем доме проживал мужчина со своей сожительницей, матерью и тремя несовершеннолетними детьми. 29 декабря мужчина вернулся домов с заработков и вместе с супругой начал распивать спиртные напитки, затем они легли спать.



«Поздним вечером внутри дома произошло возгорание. Пламя заметили соседи, стали стучаться в двери и разбудили находившихся в доме людей. Родители с двумя детьми смогли самостоятельно выйти из охваченного огнем строения. Однако внутри остались бабушка с еще одним ребенком, которые погибли», — говорится в сообщении СК.