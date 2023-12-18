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В Дагестане в ДТП погиб девятилетний ребенок

МВД: в Дагестане в ДТП погиб ребенок, еще пять человек пострадали

Девятилетний мальчик погиб и еще пять человек пострадали в результате ДТП в Буйнакском районе Дагестана, сообщила пресс-служба МВД региона.

По данным полицейских, на 16 км автодороги Буйнакск — Гимры — Чирката 41-летний житель Каспийска, управляя автомобилем Lada Kalina, не справился с управлением, съехал на обочину встречного направления и столкнулся со стоящим там автомобилем Foton.

В результате девятилетняя девочка погибла на месте от полученных травм, водитель и еще четыре пассажира Lada Kalina, в том числе трое несовершеннолетних в возрасте двух, восьми и 17 лет, были госпитализированы.

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Фото:moscow_incidents / VK

Прокуратура Дагестана организовала проверку в связи с ДТП в Буйнакском районе. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

7 ноября на трассе Махачкала — Каспийск — Аэропорт в Дагестане столкнулись девять автомобилей, в результате ДТП пострадали семь человек. Погибших не было, пострадавших доставили в больницу с различными телесными травмами. Среди попавших в аварию машин был микроавтобус.

Теги
Дагестан ДТП Буйнакск
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