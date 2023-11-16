Суд отправил в психбольницу фигуранта дела о покушении на Соловьева

ФСБ объявила о предотвращении покушения на Соловьева в апреле 2022 года, по делу были задержаны семь человек. По версии следствия, преступление готовилось по заданию украинских спецслужб. СБУ свою причастность исключала

Василий Стрижаков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Второй Западный окружной военный суд освободил от наказания 43-летнего жителя Москвы Василия Стрижакова — фигуранта уголовного дела о подготовке убийства тележурналиста Владимира Соловьева, но отправил его на принудительное лечение в психбольницу. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Его отправили на принудительное лечение», — говорится в сообщении.

Согласно данным психолого-психиатрических экспертиз, Стрижаков страдает бредовым шизофреноподобным расстройством, а также синдромом зависимости от стимуляторов, передает ТАСС.

ФСБ объявила о предотвращении покушения на Соловьева 25 апреля 2022 года. В тот же день ведомство распространило видео с одним из задержанных, где тот утверждает, что обсуждались также нападения на телеведущих Дмитрия Киселева, Ольгу Скабееву, Евгения Попова, Тиграна Кеосаяна и главреда RT Маргариту Симоньян. По версии следствия, преступление готовилось по заданию украинских спецслужб. Служба безопасности Украины (СБУ) назвала это выдумкой, заявив, что не планировала покушений на российских телеведущих.

Всего по делу были задержаны семь человек — Андрей Пронский, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Василий Стрижаков, Владимир Беляков, Андрей Волков и Тимофей Мокий, следствие считает их участниками запрещенной в России террористической организации National Socialism/White Power. «Коммерсантъ» отмечает, что у некоторых ранее были проблемы с законом, двое имеют первую и вторую группу инвалидности, а ходатайство об аресте Степанова рассматривали в отдельном порядке, так как при задержании тот выпрыгнул из окна и сломал ноги. Как пишет газета, при обысках у них нашли «коктейли Молотова» и огнестрельное оружие. Также, по версии следствия, они участвовали в поджогах административных и служебных зданий и автомобилей, таким образом высказываясь против военных действий на Украине.

Изначально уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 30, пп. «б, е, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК (приготовление к убийству общеопасным способом), а также по ч. 3 ст. 144 УК (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов с угрозой применения насилия). По первой статье максимальное наказание составляет пожизненное заключение, а по второй — до шести лет лишения свободы. Позднее «Коммерсантъ» сообщил, что обвиняемым инкриминируется также участие в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5. УК, максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы), хранение и изготовление оружия и взрывных устройств (ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223) и уничтожение и повреждение имущества (ст. 167 УК).

Обвинение 13 ноября сообщило, что один из обвиняемых по делу, уроженец Эстонии Максим Дружинин, должен был получить за убийство Соловьева 1 млн руб., украинский паспорт и жилье на Украине. Дружинин признал свою вину и раскаялся, сообщила прокурор в суде.