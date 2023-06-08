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Гражданина Казахстана задержали на Пхукете за покушение на россиянина

Генконсул: на Пхукете задержали казахстанца по подозрению в покушении на россиянина

Полиция Таиланда задержала гражданина Казахстана, которого подозревают в покушении на жизнь россиянина на острове Пхукет. Об этом сообщили РБК в генконсульстве России в Пхукете.

Подозреваемый был задержан в аэропорту Пхукета, он направлялся в Москву.

Накануне генконсул России Владимир Соснов рассказал РБК, что пострадавшего россиянина попытались застрелить в машине. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. Тайская полиция предполагает, что это была попытка заказного убийства.

Портал Thaiger сообщает, что пострадавший — 44-летний Дмитрий Алейников. Свидетели рассказали полиции, что к заведению на мотоцикле Honda PCX подъехал другой иностранец. Подойдя к машине, он вытащил пистолет и четыре раза выстрелил в россиянина, после чего скрылся с места преступления.

Теги
Таиланд Пхукет генконсульство Казахстан новости
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