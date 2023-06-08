Гражданина Казахстана задержали на Пхукете за покушение на россиянина
Полиция Таиланда задержала гражданина Казахстана, которого подозревают в покушении на жизнь россиянина на острове Пхукет. Об этом сообщили РБК в генконсульстве России в Пхукете.
Подозреваемый был задержан в аэропорту Пхукета, он направлялся в Москву.
Накануне генконсул России Владимир Соснов рассказал РБК, что пострадавшего россиянина попытались застрелить в машине. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. Тайская полиция предполагает, что это была попытка заказного убийства.
Портал Thaiger сообщает, что пострадавший — 44-летний Дмитрий Алейников. Свидетели рассказали полиции, что к заведению на мотоцикле Honda PCX подъехал другой иностранец. Подойдя к машине, он вытащил пистолет и четыре раза выстрелил в россиянина, после чего скрылся с места преступления.