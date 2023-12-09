Конгресс США рассмотрит запрос о продаже Израилю снарядов для танков

Белый дом запросил у конгресса разрешение на продажу снарядов для танков Израиля

Администрация президента США Джо Байдена запросила у конгресса одобрение на продажу Израилю 45 тыс. снарядов для израильских танков Merkava для боев в секторе Газа, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Источники уточнили, что потенциальная продажа на сумму свыше $500 млн не станет дополнительным расходом на финансирование, предусмотренное для Украины и Израиля. Запрос находится на неофициальном рассмотрении у комитета сената по международным отношениям и комитета палаты представителей по иностранным делам.

Госдеп настаивает на скором одобрении сделки, комитеты должны рассмотреть запрос за 20 дней, сообщил агентству экс-сотрудник исполнительного органа Джош Пол. Он подал в отставку в октябре в знак протеста против «недальновидной политики» администрации Байдена в отношении конфликта на Ближнем Востоке.

В октябре Байден обратился к конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования объемом $106 млрд, из которых более $61 млрд предназначены для Украины, а остальное — на помощь Израилю, Тайваню и защиту границ. Для одобрения документа требовались голоса 60 сенаторов, но поддержали его 49 человек, а 51 голос был «против». Республиканцы требуют увязать пакеты помощи зарубежным странам с ужесточением миграционного законодательства.