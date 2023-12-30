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Общество ,  
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В Нижнем Новгороде умер единственный в России корги-полицейский

В Нижнем Новгороде умер служивший в транспортной полиции пес корги

В Нижнем Новгороде умер пес по кличке Рыжий, который был единственным в России корги-полицейским, он прожил 12 лет. Об этом сообщила его хозяйка и кинолог Ольга Чумарова на странице во «ВКонтакте».

«Вот и закончилась еще одна моя история. Тебя больше нет. Мой любимый Рыжий, мой солнечный пес. Самый крутой корги в России. Ты единственный корги-полицейский, единственный корги, который выиграл чемпионат России по мини-ОКД (общий курс дрессировки. — РБК)», — написала Чумарова.

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Рыжий родился в январе 2011 года. В 2013 году пес получил аттестацию к службе и начал работать в управлении на транспорте по Приволжскому федеральному округу. Его работа заключалась в поиске запрещенных веществ у пассажиров. Хозяйка Рыжего — кинолог в нижегородской транспортной полиции. Летом 2020 года пес «ушел на пенсию», писали NN.ru и «Нижегородская правда».

Корги стал известным благодаря своему аккаунту в социальных сетях, где у него около 22 тыс. подписчиков. Также вместе с хозяйкой он участвовал в телевизионных шоу, например, в передаче телеведущего Андрея Малахова.

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