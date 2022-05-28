Украинский пес Патрон получил «Собачью пальмовую ветвь» в Каннах

Пес «Патрон» вместе с украинскими спасателями занимается поиском мин. Ранее пса и его хозяина наградил президент Украины Владимир Зеленский

Пес Патрон (Фото: Alexey Furman / Getty Images)

Пес Патрон, который вместе с украинскими спасателями занимается поиском мин, удостоился кинопремии «Пальмовый пес», сообщила в Telegram государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Сегодня в Каннах ему присуждена премия Пальмовый пес — это самая престижная в мире кинопремия, которой награждают четвероногих! А поскольку Патрон действительно стал звездой мировой кинохроники за последние пару месяцев, жюри единогласно решило, что наш хвостатый пиротехник достоин «Пальмового» статуса», — говорится в сообщении.

Премия «Пальмовый пес» или «Собачья пальмовая ветвь» — ежегодная награда, вручаемая кинокритиками во время Каннского кинофестиваля за лучшее выступление собаки или группы собак.

Объявление победителя кинопремии проходило в холле Гранд-Отеля, однако пес Патрон и его хозяин, майор ГСЧС Михаил Ильев, не присутствовали на награждении. «Патрон не может быть здесь, потому что его работа очень нужна дома», — заявила представитель украинской делегации в Каннах (цитата по France 24).

Майор службы гражданской защиты Украины Михаил Ильев обучил пса «Патрона» работе пиротехника. За время службы пес обнаружил 236 взрывоопасных предметов. 8 мая президент Украины Владимир Зеленский тоже наградил «Патрона», отметив, что пес не только помогает обезвреживать взрывоопасные предметы, но и «обучает детей правилам безопасности на территории, где есть минная угроза».

75-й Каннский кинофестиваль проходит в этом году с 17 по 28 мая. В главном конкурсе участвует 21 фильм. Президент Украины выступил перед открытием кинофестиваля по видеосвязи. В своей речи он упомянул такие фильмы, как «Великий диктатор» и «Апокалипсис сегодня».