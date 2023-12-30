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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Москву из сектора Газа эвакуировали 33 россиян

Самолет МЧС доставил в Москву из сектора Газа 33 россиян
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Спецбор МЧС доставил в Москву из сектора Газа 33 граждан России, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Самолет Ил-76 МЧС России из сектора Газа приземлился в аэропорту Домодедово. В Россию прибыли 33 наших соотечественника, 14 из них — дети», — говорится в сообщении.

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Сектор Газа

Всего из зоны палестино-израильского конфликта Россия эвакуировала 1158 россиян и членов их семей, уточнили в МЧС.

В середине декабря в МВД сообщили, что более 170 россиян, эвакуированных из сектора Газа, получили паспорта, личности еще 50 человек устанавливаются.

В ноябре президент России Владимир Путин рассказал, что заявки на эвакуацию из Газы российским властям направили свыше 900 человек, из них 639 — россияне, 271 — их родственники.

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Теги
МЧС Москва сектор Газа эвакуация
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