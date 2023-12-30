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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области при обстреле погиб мужчина

Гладков сообщил об одном погибшем при обстреле Белгородской области
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Военная операция на Украине

При обстреле Белгорода погиб один мужчина, в его дом попал один из снарядов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Также, по его словам, четыре человека получили ранения.

«У 10-летнего ребенка осколочное ранение ягодичной области (состояние оценивается как средней степени тяжести). У женщины осколочное ранение височной области, у одного мужчины осколочные ранения головы, у второго мужчины — контузия», — уточнил глава региона, добавив, что всех пострадавших госпитализировали.

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Кроме того, после атаки были зафиксированы различные разрушения в десяти частных жилых домовладениях: выбиты окна, а один из домов частично разрушен. Повреждены два автомобиля и система водообеспечения в Белгороде, отметил Гладков.

Минобороны России доложило, что украинские военные 29 декабря около 23:00 попытались совершить атаку с применением реактивных снарядов системы залпового огня. Российские ПВО уничтожили 13 таких снарядов над Белгородской областью, уточнили в ведомстве.

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Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел погибшие
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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