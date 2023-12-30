Силы ПВО уничтожили 13 снарядов ВСУ над Белгородской областью

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью 13 реактивных снарядов, запущенных со стороны Украины, сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, украинские военные 29 декабря около 23:00 попытались совершить атаку с применением реактивных снарядов системы залпового огня. «Дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов были уничтожены над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что ПВО работала над Белгородом и Белгородским районом. Позже он сообщил об одном погибшем — мужчина умер в результате попадания снаряда в частный дом. Кроме того, еще четверо человек ранены, один из них — десятилетний ребенок. Также есть разрушения в десяти частных жилых домовладениях, повреждена система водообеспечения в Белгороде, добавил губернатор.

Накануне, 29 декабря, российское Минобороны докладывало, что средства ПВО сбили над Белгородской областью три противорадиолокационные ракеты HARM производства США.