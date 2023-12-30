Сдающим ОГЭ по математике запретили использовать калькуляторы
Участникам ОГЭ по математике в 2024 году будет запрещено использовать калькуляторы, сообщила пресс-служба Рособрнадзора в телеграм-канале.
«По итогам обсуждения проекта приказа, касающегося ОГЭ, из него была исключена норма, разрешающая использовать на экзамене по математике непрограммируемый калькулятор. В 2024 году участниками ОГЭ по математике он использоваться не будет», — говорится в сообщении.
При этом в демоверсии экзамена, размещенной на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) в ноябре, было указано, что калькулятор будет разрешен. Калькуляторы разрешено также использовать на экзаменах по физике, химии, биологии.
Председатель предметной комиссии по проверке ГИА в Крыму Татьяна Корзун положительно оценивала разрешение использовать калькулятор. «Не зная правил вычисления и теории, ученик не сможет бездумно применять калькулятор для получения ответа», — подчеркнула она.
Непрограммируемый калькулятор должен отвечать нескольким требованиям: обеспечивать арифметические вычисления (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg), не позволять сохранять базы данных и не иметь функций связи.
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