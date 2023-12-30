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Общество ,  
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Сдающим ОГЭ по математике запретили использовать калькуляторы

Рособрнадзор запретил использовать калькуляторы на ОГЭ по математике в 2024 году

Участникам ОГЭ по математике в 2024 году будет запрещено использовать калькуляторы, сообщила пресс-служба Рособрнадзора в телеграм-канале.

«По итогам обсуждения проекта приказа, касающегося ОГЭ, из него была исключена норма, разрешающая использовать на экзамене по математике непрограммируемый калькулятор. В 2024 году участниками ОГЭ по математике он использоваться не будет», — говорится в сообщении.

При этом в демоверсии экзамена, размещенной на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) в ноябре, было указано, что калькулятор будет разрешен. Калькуляторы разрешено также использовать на экзаменах по физике, химии, биологии.

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Фото:Александр Поляков / Global Look Press

Председатель предметной комиссии по проверке ГИА в Крыму Татьяна Корзун положительно оценивала разрешение использовать калькулятор. «Не зная правил вычисления и теории, ученик не сможет бездумно применять калькулятор для получения ответа», — подчеркнула она.

Непрограммируемый калькулятор должен отвечать нескольким требованиям: обеспечивать арифметические вычисления (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg), не позволять сохранять базы данных и не иметь функций связи.

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Теги
Рособрнадзор ОГЭ математика калькулятор

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

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Повышенные ставки по вкладам

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Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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