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Школьникам разрешат взять калькуляторы на ОГЭ по математике

ФИПИ: школьники смогут взять непрограммируемый калькулятор на ОГЭ по математике
Выпускники 9 класса смогут использовать простые калькуляторы на экзамене по математике. Эксперты отмечали, что без знания правил вычисления и теории устройства бесполезны, а детей следует обучать их эффективному использованию
Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости
Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Непрограммируемый калькулятор будет разрешен для использования при сдаче ОГЭ в 2024 году, следует из демоверсии экзамена, размещенной на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

«При выполнении работы вы можете воспользоваться справочными материалами, выданными вместе с вариантом КИМ, линейкой и непрограммируемым калькулятором», — говорится в документе.

В демоверсиях ОГЭ по математике прошлых лет калькулятор не упомянут среди допустимых на экзамене предметов. Демонстрационные варианты публикуют для ознакомления со структурой будущего экзамена и уровнем сложности, что по задумке ФИПИ позволит выработать стратегию подготовки.

Калькуляторы разрешено также использовать на экзаменах по физике, химии, биологии.

О разрешении использовать калькулятор в 2024 году еще в сентябре сообщала председатель предметной комиссии по проверке ГИА в Крыму Татьяна Корзун, она положительно оценила это и другие нововведения демоверсии.

«Не зная правил вычисления и теории, ученик не сможет бездумно применять калькулятор для получения ответа», — пояснила Корзун. Теперь, считает она, школьников следует обучать эффективному использованию калькуляторов, чтобы сосредоточить их энергию «не только на механике процесса, но и на проработке стратегии решения в более сложных задачах, на правильном обосновании ключевых положений в доказательствах и на проверке полученных результатов».

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Непрограммируемый калькулятор должен отвечать нескольким требованиям: обеспечивать арифметические вычисления (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg), не позволять сохранять базы данных и не иметь функций связи.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ОГЭ школьники экзамен математика калькуляторы калькулятор
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