Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом
Гладков: над Белгородом работает ПВО, сбито несколько воздушных целей
Над Белгородом и Белгородским районом работает система ПВО, сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть один погибший и один пострадавший. Информация уточняется. Выехал на место происшествия», — написал он.
Материал дополняется.