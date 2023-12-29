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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом

Гладков: над Белгородом работает ПВО, сбито несколько воздушных целей
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владимир Астапкович / POOL / ТАСС
Фото: Владимир Астапкович / POOL / ТАСС

Над Белгородом и Белгородским районом работает система ПВО, сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть один погибший и один пострадавший. Информация уточняется. Выехал на место происшествия», — написал он.

Материал дополняется.

Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
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