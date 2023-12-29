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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о повреждении четырех домов после обстрела Шебекино

Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино, повреждения получили четыре частных дома
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, «повреждения различной степени выявлены в четырех частных жилых домовладениях». Сотрудники оперативных служб работают на месте, уточнил Гладков.

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Фото:Google Maps

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территорий и попытках атак беспилотников.

Ранее 29 декабря ВСУ обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В результате обстрела повреждения различной степени получили 20 частных жилых домовладений. Пострадавших не было.

Спустя 17 минут Гладков сообщил, что над Белгородом сработала система ПВО и сбила воздушную цель на подлете к городу.

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Украина Вячеслав Гладков Шебекино Белгородская область обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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