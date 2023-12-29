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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав продлил на год противоковидный режим работы больниц и поликлиник

Минздрав продлил на год противоковидный режим работы больниц и поликлиник
Сюжет
Пандемия коронавируса
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Министерство здравоохранения до 1 января 2025 года продлило некоторые меры, которые были введены в системе здравоохранения для борьбы с пандемией COIVD. Ведомственный приказ об этом опубликован на портале правовой информации.

«В пункте 7 приказа... слова «до 1 января 2024 года» заменить словами «до 1 января 2025 года», — уточнили в документе.

Документ в том числе продлевает на год работу амбулаторных центров диагностики и лечения COVID-19, Федерального дистанционного консультативного центра анестезиологии-реаниматологии по вопросам коронавирусной инфекции и горячей линии о вакцинации. Также министерство продлило разрешение перепрофилировать больницы неинфекционного профиля под оказание помощи пациентам с COVID-19.

Заболеваемость COVID в мире выросла более чем на 50%
Общество
Фото:Emanuele Cremaschi / Getty Images

В марте 2020 года Минздрав опубликовал приказ о временном порядке организации работы медицинских организаций для профилактики и снижения рисков распространения коронавирусной инфекции. Позже в него вносили изменения.

Заболеваемость COVID в России выросла с наступлением осени, сообщил в сентябре 2023 года министр здравоохранения Михаил Мурашко. 18 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России не требует введения жестких ограничительных мер.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в период с 20 ноября по 17 декабря 2023 года COVID заболели свыше 850 тыс. человек, большинство заражений выявили в России (279,4 тыс.). Лидерами по числу заболевших стали Сингапур (120,9 тыс. случаев), Италия (114,8 тыс.) и Польша (39,8 тыс.).

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Минздрав COVID-19 профилактика медицина

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