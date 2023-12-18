Попова отвергла необходимость жестких ограничений в связи с COVID

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Ситуация с COVID-19 в России сейчас не требует введения жестких ограничительных мер, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда».

«На сегодняшний день пневмоний ковидных мы же почти не видим. Сегодня другая история, другое течение, поэтому мы говорим о том, что мы не будем вводить жестких ограничений: оснований нет», — сказала Попова.

Она отметила, что уровень заболеваемости в России сейчас достаточно высокий.

В Санкт-Петербурге, как сообщил Комитет по здравоохранению в телеграм-канале, для инфекционных больных перепрофилируется основная площадка Госпиталя для ветеранов войн. С 18 декабря там развернули 410 коек для инфекционных больных. Всего в городе для пациентов с пневмониями и COVID-19 работают 2799 коек, из которых свободны 18,5%.

«За прошедшую неделю рост госпитализаций пациентов составил 12,6% по сравнению с предыдущей неделей. Всего под медицинским наблюдением с пневмониями, подозрением на COVID-19 и другими ОРВИ на 18.12.2023 находятся 43 106 пациентов, из них более 40 тыс. лечатся амбулаторно», — говорится в сообщении.

Российский Минздрав 11 декабря зарегистрировал вакцину «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом для профилактики COVID.



«Обновленная вакцина прошла клинические испытания, в ходе которых показала благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, низкую частоту значимых побочных эффектов», — сообщили в ведомстве.



В ведомстве уточнили, что завершается государственный контроль качества первых серий препарата в лабораториях Росздравнадзора, уточнили в пресс-службе.

В начале ноября в России выявили первые десять случаев инфицирования новым штаммом коронавируса BA.2.86 («пирола»), субвариантом омикрона.

Три случая заражения подтвердили в Москве, еще семь — в Санкт-Петербурге.

