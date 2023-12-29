 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Общество ,  
0 

Глава Минздрава Башкирии пострадал в ДТП с двумя погибшими

Глава Минздрава Башкирии пострадал в ДТП с двумя погибшими
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин попал в дорожную аварию, в результате которой погибли два человека, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Сам министр получил ранения, о его состоянии информация не поступала.

«В результате аварии погибли два человека, трое с различными травмами госпитализированы в медучреждения. <...> Среди пострадавших — министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин», — уточнили в пресс-службе.

Глава ведомства возвращался в Уфу из рабочей поездки по северо-востоку Башкирии.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что в аварию попали четыре легковых автомобиля: марки Lada Largus, Lada Granta, Toyota Camry и Toyota Corolla.

По данным ГИБДД, погибшими оказались 57-летний водитель машины марки «Ларгус» и его пассажирка из Аскинского района. Еще три человека, ехавших в автомобиле Camry, пострадали, их госпитализировали.

Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области
Общество
Фото:ГИБДД Ростовской области

28 декабря в Гатчинском районе Ленинградской области столкнулись рейсовый автобус и грузовик, пострадали 13 человек. 57-летний водитель автобуса «ПАЗ» выехал на встречную полосу и врезался в машину марки «Скания 340».

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

В результате столкновения ранения получили водитель автобуса и его 12 пассажиров. Всех их госпитализировали, врачи оценили состояние водителя как тяжелое.

Взаимосвязи

Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса

Значимость цифровой трансформации

Видео

Цифровая трансформация в торговле

Видео

Цифровая трансформация в строительстве

Видео

Цифровые технологии в жилой недвижимости

Видео

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Башкирия Минздрав новости ДТП министр

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
В Турции десять человек погибли в ДТП с тремя автобусами и грузовиком
Общество
В Ярославской области в ДТП попал автобус со школьниками
Общество
В Дагестане в ДТП погиб девятилетний ребенок
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 17:23 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 17:23
В Польше заявили о нарушении воздушного пространства российской ракетой Политика, 17:50
В Брянской области система ПВО сбила беспилотник Политика, 17:43
В каких инновациях нуждается рынок демонтажа Отрасли, 17:37
Адвокаты осужденного на 12 лет экс-министра Абызова обжаловали приговор Политика, 17:30
Фонд Тихоновой и Поповой инвестировал в производство электротехники Бизнес, 17:26
Годовой максимум Ethereum и выплаты Mt. Gox. Главные события недели Крипто, 17:17
Глава Минздрава Башкирии пострадал в ДТП с двумя погибшими Общество, 17:11
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
МВД предупредило о росте числа случаев мошенничества с «горящими» турами Технологии и медиа, 17:08
Девелоперские активы KR Properties Клячина передадут государству Бизнес, 17:05
Власти Подмосковья отказались от новогодних салютов Общество, 17:00
Что умеют современные телевизоры и зачем они нужны РБК и Haier, 16:56
Евгения Медведева рассказала, как врач «потушила сигарету об ее спину» Спорт, 16:47
Названы улицы Москвы — лидеры по предложению сверхдорогих съемных квартир Недвижимость, 16:45
В CoinGecko назвали самые доходные в 2023 году криптовалюты из топ-100 Крипто, 16:43