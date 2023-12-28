В ДТП с автобусом и грузовиком в Ленинградской области пострадали 13 человек

В ДТП с автобусом в Ленинградской области пострадали 13 человек

В Гатчинском районе Ленинградской области столкнулись рейсовый автобус и грузовик, пострадали 13 человек. Об этом сообщило местное управление МВД в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, 57-летний водитель автобуса «ПАЗ» выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Скания 340» с полуприцепом под управлением 41-летнего водителя. В результате столкновения пострадали водитель автобуса и 12 его пассажиров. Всех из госпитализировали с различными травмами, состояние водителя оценивается как тяжелое.

МВД начало проверку. Ее ход и результаты контролирует прокуратура Ленобласти, сообщило ведомство.

Во Всеволожском районе Ленобласти 27 декабря на дороге «Петербург — Матокса» столкнулись автобус «ПАЗ» и легковушка «Форд». По данным региональной прокуратуры, 53-летний гражданин Киргизии, управлявший автобусом, выехал на встречную полосу и врезался в машину. В результате столкновения погиб 65-летний петербуржец, находившийся за рулем «Форда».

Водителя автобуса задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.3 ст. 264 УК, максимальное наказание — пять лет лишения свободы).