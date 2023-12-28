 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В ДТП с автобусом в Ленинградской области пострадали 13 человек

В ДТП с автобусом и грузовиком в Ленинградской области пострадали 13 человек

В Гатчинском районе Ленинградской области столкнулись рейсовый автобус и грузовик, пострадали 13 человек. Об этом сообщило местное управление МВД в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, 57-летний водитель автобуса «ПАЗ» выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Скания 340» с полуприцепом под управлением 41-летнего водителя. В результате столкновения пострадали водитель автобуса и 12 его пассажиров. Всех из госпитализировали с различными травмами, состояние водителя оценивается как тяжелое.

МВД начало проверку. Ее ход и результаты контролирует прокуратура Ленобласти, сообщило ведомство.

Под Ярославлем автомобиль протаранил автобус
Общество

Во Всеволожском районе Ленобласти 27 декабря на дороге «Петербург — Матокса» столкнулись автобус «ПАЗ» и легковушка «Форд». По данным региональной прокуратуры, 53-летний гражданин Киргизии, управлявший автобусом, выехал на встречную полосу и врезался в машину. В результате столкновения погиб 65-летний петербуржец, находившийся за рулем «Форда».

Водителя автобуса задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.3 ст. 264 УК, максимальное наказание — пять лет лишения свободы).

Взаимосвязи

Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса

Значимость цифровой трансформации

Видео

Цифровая трансформация в торговле

Видео

Цифровая трансформация в строительстве

Видео

Цифровые технологии в жилой недвижимости

Видео

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
ДТП Ленинградская область МВД прокуратура Автобус
Материалы по теме
В Ярославской области в ДТП попал автобус со школьниками
Общество
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области
Общество
Автобус загорелся на ходу во Владивостоке. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 101,35 (+0,23) Инвестиции, 27 дек, 19:01 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 91,71 (0) Инвестиции, 27 дек, 19:01
В ДТП с автобусом в Ленинградской области пострадали 13 человек Общество, 01:42
В Армении прекратили дело о взятке против экс-президента Кочаряна Политика, 01:32
В пяти регионах России лишили приобретенного гражданства за преступления Общество, 01:15
Главком ВСУ Залужный защитил диссертацию по праву Политика, 00:45
Над Севастополем сбили беспилотник Политика, 00:42
Минздрав предложил проводить осмотр у гинеколога с 13 лет Общество, 00:28
Блинкен заявил о выделении Украине последнего в 2023 году пакета помощи Политика, 00:07
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Титов предложил разрешить рестораторам продавать алкоголь навынос Бизнес, 00:00
Олимпийский чемпион 1992 года подписал контракт с «Торпедо» Спорт, 27 дек, 23:47
Умер «отец евро» Жак Делор Общество, 27 дек, 23:33
В Польше ликвидируют государственные СМИ Технологии и медиа, 27 дек, 23:01
ЦБ назвал фразы телефонных мошенников, после которых надо вешать трубку Общество, 27 дек, 22:44
Крупнейший банк Франции стал фигурантом дела об отмывании средств россиян Финансы, 27 дек, 22:36
ЦСКА в четвертый раз подряд проиграл СКА Спорт, 27 дек, 22:01