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Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области

ГИБДД: четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области

Четыре человека погибли, еще один пострадал в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ростовской области, сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 24 декабря в 16:45 (совпадает с мск) на трассе Ростов — Волгодонск. Водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Cerato.

Погибли водитель (2001 года рождения) и пассажир Kia Cerato, а также водитель и пассажир Hyundai Solaris, еще одна пассажирка автомобиля получила травмы, ее доставили в больницу.

Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области
Общество
Фото:Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростовской области 23 декабря четыре человека погибли в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем, еще 14 человек пострадали. Машины столкнулись на 35-м километре автодороги Ростов — Ставрополь.

Теги
Ростовская область ДТП пострадавшие погибшие ГИБДД
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