В Германии женщина погибла при наезде грузовика на группу пешеходов

Фото: dpa / Global Look Press

В центре города Пассау в Германии грузовик наехал на группу пешеходов, одна женщина погибла, четверо людей и водитель получили ранения, сообщила полиция Нижней Баварии.

По данным полиции, 63-летний водитель грузовика «проехал мимо остановившегося автомобиля и сбил пятерых пешеходов». После наезда погибла женщина, ее 11-летняя дочь получила ранения. Водителя госпитализировали, спасателям пришлось доставать его из кабины. Всех пострадавших в больницы доставили на спасательных вертолетах.

Мэр Пассау Юрген Деппур заявил, что «глубоко потрясен» аварией с грузовиком. Произошедшее он назвал «худшим концом 2023 года». Деппур поблагодарил сотрудников полиции, врачам скорой помощи, пожарным и другим спасательным службам, которые «образцово выполнили свою работу в тяжелых обстоятельствах».

17 декабря на внутренней стороне 21-го км МКАД (перед развязкой с Каширским шоссе) столкнулись несколько грузовых и легковых автомобилей. После ДТП движение по трассе частично было перекрыто.