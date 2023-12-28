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В Турции десять человек погибли в ДТП с тремя автобусами и грузовиком

Десять человек погибли и 59 пострадали в ДТП с автобусами и грузовиком в Турции
Фото: gd_project / Shutterstock
Фото: gd_project / Shutterstock

Авария с участием семи транспортных средств, в том числе трех автобусов и одного грузовика произошла на шоссе Северная Мармара на севере Турции. В результате погибли десять человек, еще 59 получили ранения, передают TRT Haber и Anadolu.

ДТП произошло в районе Дагдиби ила (провинции) Сакарья на полосе в направлении Стамбула, пишет TRT Haber. По данным агентства и телеканала, близ места, где произошла авария, был густой туман.

Движение по шоссе в направлении Стамбула временно было перекрыто, часть потока перенаправили через Анатолийское шоссе. Позднее обе полосы открыли для движения транспорта, разбитые автомобили убрали с дороги. Как отмечает TRT Haber, хотя движение возобновилось, оно осуществляется под контролем регулировщиков.

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Фото:ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Губернатор Сакарьи Яшар Карадениз сообщил, что все погибшие были турецкими гражданами. Раненых доставили в десять разных больниц. По словам министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи, восемь из них получили серьезные травмы.

Anadolu и TRT Haber отмечают, что ДТП было цепным. Карадениз уточнил, что, по версии властей, аварию спровоцировал легковой автомобиль, который врезался в грузовик. Затем в него врезались другие транспортные средства.

По предварительным данным, некоторые люди погибли, когда начали выходить из машин на проезжую часть — их сбили другие автомобили, сообщил губернатор.Он подчеркнул, что все выводы являются предварительными, и точные обстоятельства происшествия должно установить следствие.

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Как сообщила прокуратура Сакарьи, водителей шести транспортных средств задержали. Еще одного водителя госпитализировали, его намерены задержать после оказания медицинской помощи. Трое из них управляли автобусами, еще один — грузовиком, добавили в ведомстве.

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