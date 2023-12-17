На МКАДе несколько грузовиков столкнулись с легковушками
На внутренней стороне 21-го км МКАД (перед развязкой с Каширским шоссе) столкнулись несколько грузовых и легковых автомобилей, сообщил столичный дептранс в телеграм-канале.
«Движение по внутренней стороне МКАД перекрыто, рекомендуем выбирать пути объезда», — говорится в сообщении. Позднее ведомство написало, что движение осуществляется по двум полосам из пяти.
Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших выясняются, уточнили в дептрансе. На месте происшествия работают оперативные службы.
15 декабря в Тульской области на трассе М-4 «Дон» произошло ДТП с участием 14 автомобилей, в том числе грузовиков. При аварии никто не пострадал, однако на дороге в сторону Москвы образовалась многокилометровая пробка.
В ноябре после снегопада в столице на внешней стороне 40-го километра МКАД опрокинулся грузовик. Автомобиль врезался в ограждение, его кабина перевернулась, в итоге он перекрыл почти всю трассу.
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