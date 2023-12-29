МЧС выпустило экстренное предупреждение о надвигающихся на Москву морозах

МЧС: в Москве в новогоднюю ночь ожидаются морозы и гололедица

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве в новогоднюю ночь ожидаются резкое похолодание и гололедица, сообщило МЧС России.

Ведомство со ссылкой на прогнозы синоптиков Росгидромета предупредило, что в ночь с 31 декабря на 1 января 2024 года температура воздуха в городе резко понизится на 8–12 градусов. В связи с этим МЧС объявило экстренное предупреждение.

Ранее о похолодании в новогоднюю ночь москвичей предупреждал Гидрометцентр России. В Москве и области, по прогнозу синоптиков, температура воздуха может опуститься до минус 10–15 градусов, что ниже климатической нормы на 6–7 градусов.

Днем 1 января синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков, при этом температурных изменений не ожидается. Скорость ветра составит 3–8 м/с.

Похолодание продолжится и в первые дни 2024 года, предупреждал Гидрометцентр. К 3 января температура воздуха в Москве и области опустится до минус 20 — минус 25 градусов, что ниже климатической нормы на 14 градусов.

Постепенное похолодание в новогоднюю ночь москвичам обещал и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В последние дни декабря, по его словам, в столице будет тепло, однако 31 декабря температура будет постепенно снижаться. К полудню она опустится ниже нуля, осадки в виде дождя сменятся снегом, на дорогах образуется гололедица. Во второй половине дня ожидается дальнейшее понижение, сообщил синоптик.