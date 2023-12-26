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Суд арестовал замглавы отдела бытового обеспечения спецназа Росгвардии

Замглавы отдела бытового обеспечения спецназа Росгвардии арестовали за взятки
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Басманный суд Москвы отправил под арест за взятку замначальника отдела жилищного и бытового обеспечения Центра специального назначения сил оперативного реагирования Росгвардии,  сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Зуеву Сергею Николаевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 25 февраля 2024 года», — говорится в публикации.

Его обвинили в п. «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки в крупном размере, до 12 лет лишения свободы) и ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере, до 15 лет лишения свободы).

Следствие обвинило генерала Росгвардии в получении взяток на ₽28 млн
Общество
Вадим Драгомирецкий

В марте 2023 года генерал Росгвардии Вадим Драгомирецкий сознался в «систематическом получении «откатов» от подрядчика, который занимался реконструкцией одной из воинских частей в Подмосковье. По словам депутата Госдумы, бывшего советника директора Росгвардии Александра Хинштейна, силовик мог получить около 18 млн руб.

Позднее следствие заявило, что Драгомирецкий признал вину не в полном объеме, по их версии, он получил две взятки на сумму, превышающую 28 млн руб.

Теги
Росгвардия взятка обвинение арест
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